Пенсионерку из Удмуртии осудили за продажу самогона

Камбарка. Удмуртия. Пенсионерку из Камбарского района осудили за нелегальную продажу самогона. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Ранее привлечённая к административной ответственности 67-летняя обвиняемая без лицензии на продажу спиртосодержащей продукции торговала самогоном.

Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на три месяца с удержанием 5% месячной зарплаты условно с испытательным сроком на шесть месяцев.