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Пенсионерку из Удмуртии осудили за продажу самогона

13:20, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Пенсионерку из Удмуртии осудили за продажу самогона
13:20, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
86
0
#Камбарский район\n#нелегальная продажа\n#алкоголь\n#пенсионеры\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
86
0

Ранее женщина была привлечена к административной ответственности.

Камбарка. Удмуртия. Пенсионерку из Камбарского района осудили за нелегальную продажу самогона. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Ранее привлечённая к административной ответственности 67-летняя обвиняемая без лицензии на продажу спиртосодержащей продукции торговала самогоном.

Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на три месяца с удержанием 5% месячной зарплаты условно с испытательным сроком на шесть месяцев.

13:20, 22 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
86
0
#Камбарский район\n#нелегальная продажа\n#алкоголь\n#пенсионеры\n#суды