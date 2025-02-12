Периодически в СМИ и социальные сети попадают новости о том, как сотрудники полиции конфисковывают большие партии различного товара, например, немаркированные сигареты или алкоголь.

Так, в середине декабря 2025 года у жителя Глазова правоохранители изъяли более 100 тыс. пачек контрафактных сигарет. Или совсем недавний случай – 4 февраля 2025 года в Ижевске полицейские конфисковали около 700 литров коньяка на сумму более 100 тыс. рублей.

В связи с этим, наш читатель Валерий Макшаков задал вопрос: «А что полиция будет делать с таким количеством конфискованного товара?». Мы перенаправили вопрос в МВД Удмуртской Республики, а теперь делимся с вами полученным ответом.

При изъятии товара правоохранительные органы руководствуются нормами УПК РФ и КоАП РФ. После описи изъятый товар помещается в специальные комнаты для хранения вещдоков. Подобные действия проводятся, как правило, при проведении рейдовых и профилактических мероприятий с привлечением понятых.

После изъятия сотрудники должны убедиться, действительно ли продукция является контрафактной, для чего проводится криминалистическая экспертиза. Также для уточнения приглашаются представители изготовителя товара, которые могут помочь найти отличия подделки от оригинала.

В случае подтверждения неподлинности товара и возбуждения уголовного дела, конфискованная продукция признаётся вещественным доказательством и хранится в определённых законодательно установленных условиях до решения суда. После решения суда оформляются нормативно-правовые документы и определяется способ утилизации товара в зависимости от его наименования.

«После вынесения судебными органами решения, сигареты передаются в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками на хранение с целью последующей утилизации, в общий доступ данная продукция не поступает», – сообщают в пресс-службе МВД Удмуртии.

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