Самара. Самарская область. В Красноглинский суд Самары поступило уголовное дело в отношении производителей напитка «Мистер сидр», от которого в Удмуртии погиб 20-летний молодой человек и пострадало ещё два местных жителя. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на картотеку.

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу производителей смертельного напитка Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова. Они обвиняются по статье 238 УК РФ («Производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей»).

По версии следствия, подозреваемые Артем Айрапетян и Анар Гусейнов организовали производство сидра для дальнейшей продажи. Ради сокращения расходов они отказались от технологии создания напитка и решили просто разбавить сок этиловым спиртом. Спирт они купили у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина, которые в свою очередь похитили его со склада МВД в Самарской области.

«Приобретенный спирт, не проверенный соучастниками на качество и безопасность, в действительности являющийся метиловым, использовался в приготовлении порядка 48 тыс. литров сидра», – говорится в сообщении.

После чего, горе-производители наклеили на тары этикетки, содержащие недостоверную информацию о якобы натуральном составе алкоголя. В результате подозреваемым удалось реализовать более 30 тыс. литров смертельно опасной продукции в магазины Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.

В результате в этих регионах от отравления метиловым спиртом скончалось 50 человек, ещё 66 пострадали.