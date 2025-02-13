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Дело производителей «Мистера сидра», которым в Удмуртии отравилось три человека, направили в суд

17:30, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Дело производителей «Мистера сидра», которым в Удмуртии отравилось три человека, направили в суд
17:30, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
11
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#Самара\n#Самарская область\n#суд\n#метанол\n#отравление\n#алкоголь\n#Удмуртия
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Всего от злополучного напитка погибло 50 человек, ещё 66 пострадало.

Самара. Самарская область. В Красноглинский суд Самары поступило уголовное дело в отношении производителей напитка «Мистер сидр», от которого в Удмуртии погиб 20-летний молодой человек и пострадало ещё два местных жителя. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на картотеку.

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу производителей смертельного напитка Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова. Они обвиняются по статье 238 УК РФ («Производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей»).

По версии следствия, подозреваемые Артем Айрапетян и Анар Гусейнов организовали производство сидра для дальнейшей продажи. Ради сокращения расходов они отказались от технологии создания напитка и решили просто разбавить сок этиловым спиртом. Спирт они купили у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина, которые в свою очередь похитили его со склада МВД в Самарской области.

«Приобретенный спирт, не проверенный соучастниками на качество и безопасность, в действительности являющийся метиловым, использовался в приготовлении порядка 48 тыс. литров сидра», – говорится в сообщении.

После чего, горе-производители наклеили на тары этикетки, содержащие недостоверную информацию о якобы натуральном составе алкоголя. В результате подозреваемым удалось реализовать более 30 тыс. литров смертельно опасной продукции в магазины Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.

В результате в этих регионах от отравления метиловым спиртом скончалось 50 человек, ещё 66 пострадали.

17:30, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
11
0
#Самара\n#Самарская область\n#суд\n#метанол\n#отравление\n#алкоголь\n#Удмуртия