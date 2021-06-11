День города и День России: программа на 12 июня в Ижевске

Праздник начнется с возложения цветов к бюсту Дерябина, а закончится концертом Сергея Лазарева и салютом.

Ижевск. Удмуртия. В этом году в Ижевске с 10 по 12 июня горожане отмечают сразу 3 праздника: День Двора, День Района и День Города. В столице проходит множество увлекательных мероприятий, но программа на 12 июня особенно насыщенная.

Полная программа празднования:

09:00 - возложение цветов к бюсту Андрея Дерябина.

09:00 – 14:00 - благотворительный забег «Бежим с Кузей» на набережной зодчего Дудина.

10:00 – 16:00 - семейный праздник «Сказка в красках» у ротонды за домом правительства Удмуртии.

11:00 – 16:00 - финал городского турнира по шахматам и настольным играм на Центральной площади ниже светодиодного фонтана.

11:00 – 18:00 - турниры по дзюдо, вольной борьбе, смешанному боевому единоборству ММА и первый открытый турнир по брейк-дансу «ИжЗаДвиж» на набережной.

13:00 – открытие удмуртского национального праздника «Ижкар Гербер» в парке «Березовая роща».

13:00 – 18:00 - фестиваль уличных молодежных движений «Голос улиц» в Сквере у Вечного огня. Также на мероприятии горожанам представят АК-12 - новейшую модификацию автомата Калашникова и устроят турнир по сборке-разборке автомата.

13:00 - финалисты-шашечники сыграют с международным гроссмейстером Алексеем Чижовым на площади.

14:00 – после игры в шашки состоится турнир интеллектуальных игр от Информационного центра по атомной энергии.

Также на площади Ижевска в течение дня горожане смогут поиграть в «Живые шахматы», побывав в роли фигуры на большой шахматной доске, в «Живые крестики/нолики», собрать пазл на время, сыграть в лото, домино, морской бой, твистер, фризби, бочу и настольный боулинг.

16:00 - финал настольника на Центральной площади.

18:00 - финал песенного конкурса «Голос Ижевска» на площади.

19:00 - музыкальный фестиваль молодых исполнителей «Твой звук» на набережной пруда.

19:00 – 22:00 - большой праздничный концерт на Центральной площади.

21:00 - выступление Сергея Лазерева на главной сцене.

22:15 - праздничный фейерверк.

Кроме этого, не такие масштабные, но не менее увлекательные мероприятия пройдут и на других площадках города: в парке Кирова, Летнем саду, зоопарке Удмуртии, парке космонавтов. Большой детский праздник пройдет в Открытом саду, а Театр кукол завершит театральный сезон на бульваре Гоголя.

На время праздничных мероприятий 12 июня движение транспорта будет ограничено:

С 08:00 до 23:00 будет закрыта набережная пруда.

С 9:00 до 16:30 перекроют улицу Наговицына от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской.

С 10:00 до 23:00 закроется проезд личного автотранспорта по Пушкинской от улицы Советской до улицы Кирова. С 20:00 до 23:00 на этом отрезке дороги перестанет ездить и общественный транспорт.

С 17:30 до 23:00 запретят движение по улице Милиционной от проезда Дерябина до улицы Кирова, и по Горького от улицы Советской до улицы Кирова.

В день города движение трамваев и троллейбусов не изменится, а все городские автобусы будут ездить по расписанию субботы.

Также чтобы развести горожан по домам после салюта, с 22:35 до 22:55 ввели дополнительные рейсы: автобусы № 8, 11, 12, 40 будут отъезжать с конечной остановки «Центр» с интервалом в 7 минут.

Увеличат количество рейсов 29 автобуса с интервалом в 7 минут.

Расписание междугородних, пригородных и сезонных маршрутов тоже изменится. Маршруты № 305, 338 будут курсировать по расписанию буднего дня, маршрутов 558, 588, 589 не будет. Все остальные автобусы будут ездить по расписанию субботы.