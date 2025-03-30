Магазины продавали алкоголь с нарушениями.
Ижевск. Удмуртия. В двух пабах Индустриального и Ленинского районов Ижевска выявили нарушения. Об этом сообщил руководитель Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».
Контрольные мероприятия провели в торговых объектах «ПАБ разливные напитки» по адресам: улица Буммашевская, 88а и улица Базарная площадь, 1.
«В результате контрольных мероприятий в обоих торговых объектах выявлена незаконная продажа пива (пивных напитков) в запрещённое время, не связанная с оказанием услуг общественного питания, на вынос», — сообщил министр.
Сейчас собираются необходимые материалы для привлечения индивидуального предпринимателя к ответственности.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники