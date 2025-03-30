Ижевск. Удмуртия. В двух пабах Индустриального и Ленинского районов Ижевска выявили нарушения. Об этом сообщил руководитель Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

Контрольные мероприятия провели в торговых объектах «ПАБ разливные напитки» по адресам: улица Буммашевская, 88а и улица Базарная площадь, 1.

«В результате контрольных мероприятий в обоих торговых объектах выявлена незаконная продажа пива (пивных напитков) в запрещённое время, не связанная с оказанием услуг общественного питания, на вынос», — сообщил министр.

Сейчас собираются необходимые материалы для привлечения индивидуального предпринимателя к ответственности.