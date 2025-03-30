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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В двух ижевских пабах обнаружили нарушения

13:31, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В двух ижевских пабах обнаружили нарушения
13:31, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
20
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#Ижевск\n#правонарушения\n#алкоголь
Источник фото: Виктор Лашкарёв
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Магазины продавали алкоголь с нарушениями.

Ижевск. Удмуртия. В двух пабах Индустриального и Ленинского районов Ижевска выявили нарушения. Об этом сообщил руководитель Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

Контрольные мероприятия провели в торговых объектах «ПАБ разливные напитки» по адресам: улица Буммашевская, 88а и улица Базарная площадь, 1. 

«В результате контрольных мероприятий в обоих торговых объектах выявлена незаконная продажа пива (пивных напитков) в запрещённое время, не связанная с оказанием услуг общественного питания, на вынос», — сообщил министр.

Сейчас собираются необходимые материалы для привлечения индивидуального предпринимателя к ответственности.

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13:31, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
20
0
#Ижевск\n#правонарушения\n#алкоголь