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В Ижевске сотрудники полиции изъяли 700 литров контрафактного коньяка

11:47, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске сотрудники полиции изъяли 700 литров контрафактного коньяка
11:47, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
249
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#алкоголь\n#контрафакт\n#МВД по Удмуртии
Источник фото: следственное управление СК России по Удмуртской Республике
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Алкоголь без маркировки доставляли в Ижевске из Краснодарского края.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении предпринимателей, которые подозреваются в торговле контрафактным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Среди подозреваемых ижевчанин, житель Крыма и житель Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»).

«Установлено, что с января 2024 года по ноябрь 2024 года обвиняемые незаконно приобретали на территории Краснодарского края контрафактную алкогольную продукцию, доставляли ее в Ижевск, где хранили для последующего сбыта на территории республики», – говорится в сообщении МВД.

Сотрудниками изъято около 700 литров коньяка на сумму более 100 тыс. рублей.

Делом занимаются следователи СК.


Видео: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

11:47, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
249
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#алкоголь\n#контрафакт\n#МВД по Удмуртии