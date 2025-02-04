Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении предпринимателей, которые подозреваются в торговле контрафактным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Среди подозреваемых ижевчанин, житель Крыма и житель Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»).

«Установлено, что с января 2024 года по ноябрь 2024 года обвиняемые незаконно приобретали на территории Краснодарского края контрафактную алкогольную продукцию, доставляли ее в Ижевск, где хранили для последующего сбыта на территории республики», – говорится в сообщении МВД.

Сотрудниками изъято около 700 литров коньяка на сумму более 100 тыс. рублей.

Делом занимаются следователи СК.



Видео: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике