Ранее Минпромторг республики взыскал с владельца «Питьсбурга» 1,8 млн рублей долгов.
Ижевск. Удмуртия. Минпромторг Удмуртии взыскал с владельца компании «Питьсбург» 1,8 млн рублей долгов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».
«Установленный законом срок для добровольной уплаты штрафов истек, и недобросовестный предприниматель проигнорировал свои обязательства перед государством. Это стало основанием для принятия мер по принудительному взысканию задолженности», — написал руководитель Минпромторга.
В результате с компании взыскали 1,8 млн рублей в бюджет Удмуртии.
Отмечается, что за пять месяцев 2025 года в республиканский бюджет поступило свыше 2,7 млн рублей за нарушения в сфере розничной продажи алкоголя.
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