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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала года от недобросовестных продавцов алкоголя в бюджет Удмуртии поступило свыше 2,7 млн рублей

14:09, 05 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
С начала года от недобросовестных продавцов алкоголя в бюджет Удмуртии поступило свыше 2,7 млн рублей
14:09, 05 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
2176
0
#Ижевск\n#бюджет республики\n#алкоголь
Источник фото: arzik2
2176
0

Ранее Минпромторг республики взыскал с владельца «Питьсбурга» 1,8 млн рублей долгов.

Ижевск. Удмуртия. Минпромторг Удмуртии взыскал с владельца компании «Питьсбург» 1,8 млн рублей долгов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

«Установленный законом срок для добровольной уплаты штрафов истек, и недобросовестный предприниматель проигнорировал свои обязательства перед государством. Это стало основанием для принятия мер по принудительному взысканию задолженности», — написал руководитель Минпромторга.

В результате с компании взыскали 1,8 млн рублей в бюджет Удмуртии. 

Отмечается, что за пять месяцев 2025 года в республиканский бюджет поступило свыше 2,7 млн рублей за нарушения в сфере розничной продажи алкоголя.

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14:09, 05 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
2176
0
#Ижевск\n#бюджет республики\n#алкоголь