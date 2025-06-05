Ижевск. Удмуртия. Минпромторг Удмуртии взыскал с владельца компании «Питьсбург» 1,8 млн рублей долгов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв на своей странице «ВКонтакте».

«Установленный законом срок для добровольной уплаты штрафов истек, и недобросовестный предприниматель проигнорировал свои обязательства перед государством. Это стало основанием для принятия мер по принудительному взысканию задолженности», — написал руководитель Минпромторга.

В результате с компании взыскали 1,8 млн рублей в бюджет Удмуртии.

Отмечается, что за пять месяцев 2025 года в республиканский бюджет поступило свыше 2,7 млн рублей за нарушения в сфере розничной продажи алкоголя.