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В субботу в Удмуртии ожидается похолодание

15:30, 11 июня, 2021
Юрий Абашев
В субботу в Удмуртии ожидается похолодание
15:30, 11 июня, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Возможны дожди и грозы.

Ижевск. Удмуртия. В субботу температура воздуха в Удмуртии установится ниже климатической нормы. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ближайшей ночью столбик термометра покажет +8, +13 градусов Цельсия, днём от +17 до +22 градусов. На большей части республики возможны дожди, местами грозы.

В воскресенье начнёт теплеть. Ночью воздух прогреется до +10, +15 градусов, днём до +22, +27. В последний праздничный день — понедельник, ночью температура будет +13, +18 градусов, днём +24, +29. На большей части территории республики ожидаются осадки.

Максимальные порывы ветра в праздники достигнут 12-14 м/с.

По предварительному прогнозу на следующей неделе температура воздуха достигнет 31 градуса.

15:30, 11 июня, 2021
Юрий Абашев
167
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии