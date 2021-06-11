В субботу в Удмуртии ожидается похолодание

Возможны дожди и грозы.

Ижевск. Удмуртия. В субботу температура воздуха в Удмуртии установится ниже климатической нормы. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ближайшей ночью столбик термометра покажет +8, +13 градусов Цельсия, днём от +17 до +22 градусов. На большей части республики возможны дожди, местами грозы.



В воскресенье начнёт теплеть. Ночью воздух прогреется до +10, +15 градусов, днём до +22, +27. В последний праздничный день — понедельник, ночью температура будет +13, +18 градусов, днём +24, +29. На большей части территории республики ожидаются осадки.

Максимальные порывы ветра в праздники достигнут 12-14 м/с.

По предварительному прогнозу на следующей неделе температура воздуха достигнет 31 градуса.