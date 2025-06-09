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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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6,8 миллиардов рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь за три месяца

12:08, 09 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
6,8 миллиардов рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь за три месяца
12:08, 09 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#алкоголь\n#Удмуртстат\n#Удмуртия
Источник фото: unsplash.com (Parham Barati)
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Это меньше, чем в 2024 году.

Ижевск. Удмуртия. С января по март 2025 года жители Удмуртии потратили на алкоголь 6,8 млрд рублей. По данным Удмуртстата, это меньше аналогичного периода в 2024 году в сопоставимых ценах.

Удельный вес продажи алкоголя составляет 12,1% от продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия. Каждый житель региона в среднем потратил на алкоголь 4,8 тыс. рублей.

По данным Федеральной службы по контролю за алкогольными и табачными рынками, реализовано 1,9 млн дкл пива и пивных напитков, а также 0,6 млн дкл алкоголя.

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12:08, 09 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
252
0
#алкоголь\n#Удмуртстат\n#Удмуртия