Ижевск. Удмуртия. С января по март 2025 года жители Удмуртии потратили на алкоголь 6,8 млрд рублей. По данным Удмуртстата, это меньше аналогичного периода в 2024 году в сопоставимых ценах.

Удельный вес продажи алкоголя составляет 12,1% от продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия. Каждый житель региона в среднем потратил на алкоголь 4,8 тыс. рублей.

По данным Федеральной службы по контролю за алкогольными и табачными рынками, реализовано 1,9 млн дкл пива и пивных напитков, а также 0,6 млн дкл алкоголя.