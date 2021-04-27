Итоги дня: прибытие благодатного огня в Ижевск и первая партия «КовиВак» в Удмуртии

О самых интересных новостях вторника от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался еще один пациент с ковидом – ему было 40 лет. Также врачи выписали 66 человек.

Первая:

В Удмуртию впервые поступила вакцина от коронавируса «КовиВак». Регион получил 780 комплектов.

Верующим:

Благодатный огонь прибудет в Ижевск в день Пасхи. Встретят святыню в Михайло-Архангельском кафедральном соборе.

Ярко:

Жителей Удмуртии приглашают раскрасить лед «Ижстали» и пообщаться с хоккеистами. Акция пройдет 30 апреля.

Не проехать:

С 27 апреля в Ижевске начнутся репетиции Парад Победы. С 18:30 до 20:00 перекроют центральные улицы. Троллейбусы будут перенаправлены.