Сводка коронавируса: 40-летний пациент скончался в Удмуртии, 66 человек выписали

Диагноз подтвердился еще у 55 жителей.

Ижевск. Удмуртия. Положительные тесты на ковид получили еще 55 жителей Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

33 случая выявили в Ижевске, 9 случаев в Юкаменском районе, 4 - в Глазове, 3 - в Завьяловском районе, также диагноз подтвердился у 2 жителей Глазовского района, по одному жителю заразились в Алнашском, Игринском, Можгинском районах и Можге.

66 человек выздоровели. По информации на вторник, скончался один мужчина с коронавирусом – ему было 40 лет.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 32 610 случаев ковида, 29 273 человека выздоровели, 413 скончались.