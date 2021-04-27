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Сводка коронавируса: 40-летний пациент скончался в Удмуртии, 66 человек выписали

09:20, 27 апреля, 2021
Анна Торхова
Сводка коронавируса: 40-летний пациент скончался в Удмуртии, 66 человек выписали
09:20, 27 апреля, 2021
Анна Торхова
114
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
114
0

Диагноз подтвердился еще у 55 жителей.

Ижевск. Удмуртия. Положительные тесты на ковид получили еще 55 жителей Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

33 случая выявили в Ижевске, 9 случаев в Юкаменском районе, 4 - в Глазове, 3 - в Завьяловском районе, также диагноз подтвердился у 2 жителей Глазовского района, по одному жителю заразились в Алнашском, Игринском, Можгинском районах и Можге.

66 человек выздоровели. По информации на вторник, скончался один мужчина с коронавирусом – ему было 40 лет.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 32 610 случаев ковида, 29 273 человека выздоровели, 413 скончались.

09:20, 27 апреля, 2021
Анна Торхова
114
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус