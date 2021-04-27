Благодатный огонь доставят в Ижевск на Пасху

Встреча иерусалимского пламени состоится в Михайло-Архангельском кафедральном соборе.

Ижевск. Удмуртия. Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в Ижевск в день Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Встреча святыни пройдёт 2 мая в Михайло-Архангельском кафедральном соборе перед Пасхальной вечерей в 14:00. После службы огонь раздадут верующим.

«Ежегодно <…> в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Благодатный огонь выносится <…> из часовни, расположенной на месте погребения Иисуса Христа, а затем раздается верующим. Огонь, выносимый из такого святого места, и позже разносимый людьми, символизирует Воскресение Христа и дальнейшее распространение этой Благой Вести по всему миру», — подчеркнули в Ижевской епархии.