В Ижевске перекроют центральные улицы на время репетиций Парада Победы

Проезд запретят с 18:30 до 20:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на время репетиций Парада Победы движение транспорта по центральным улицам города будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Репетиции Парада Победы на центральной площади Ижевска пройдут 27 и 29 апреля, 5 и 7 мая. Движение транспорта в эти дни в центральном квадрате города будет перекрыто.

27 апреля и 5 мая с 18:30 до 22:00 запрещено движение транспортных средств:

- улица Пушкинская от улицы Красногеройской до переулка Широкого;

- улица Лихвинцева от улицы Пушкинская до улицы Коммунаров;

- улица Наговицына от улицы Пушкинская до улицы Коммунаров;

- улица Бородина от улицы Пушкинская до улицы Свободы.

29 апреля и 7 мая с 18:30 до 22:00 недоступными для транспорта будут следующие участки:

- улица Пушкинская от улицы Советская до улицы Кирова;

- улица Лихвинцева от улицы Пушкинская до улицы Коммунаров;

- улица Наговицына от улицы Пушкинская до улицы Коммунаров;

- улица Красногеройская от улицы Пушкинская до улицы Коммунаров;

- улица Бородина от улицы Пушкинская до улицы Свободы.

Напомним, что парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на Центральной площади перед зданием правительства Удмуртии. Начало в 10:00.