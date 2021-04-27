Троллейбусы перенаправят с Пушкинской на Удмуртскую на время репетиций Парада Победы в Ижевске

Центральные улицы города будут перекрыты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в связи с перекрытием центральных улиц движение троллейбусов организуют по улице Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

27 апреля с 18:30 до 22:00 движение 1, 4, 7 троллейбусных маршрутов будет изменено:

1 маршрут: Центр – улица Советская – улица Удмуртская - Воткинское шоссе – Администрация Индустриального района - Дом печати;

4 маршрут: Завод "Нефтемаш" – улица Орджоникидзе – улица Воровского – улица Удмуртская – улица Дзержинского – улица Ворошилова - Автозавод;

7 маршрут: Центр – улица Советская – улица Удмуртская – улица Дзержинского – улица Ворошилова – улица Петрова – улица Труда.

Напомним, что изменение маршрутов связано с ограничением движения транспорта на время репетиций Парада Победы. Они пройдут 27 и 29 апреля и 5 и 7 мая на центральной площади Ижевска.