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Жители Ижевска смогут раскрасить лёд в «Ижстали»

16:45, 27 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Жители Ижевска смогут раскрасить лёд в «Ижстали»
16:45, 27 апреля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Ижсталь
Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»
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Кисти и краски для рисования предоставят партнёры хоккейного клуба.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт акция раскраски льда. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».

Кисти и краски для рисования предоставят партнёры клуба. 

Мероприятие состоится 30 апреля в 18:00 в ледовом дворце «Ижсталь». Продлится оно ровно час, после чего будет сделана общая фотография. Помимо рисования, участников ждёт музыка и общение с хоккеистами.

Гостей просят не забывать про меры безопасности: носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

16:45, 27 апреля, 2021
Андрей Бирюков
109
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Ижсталь