Жители Ижевска смогут раскрасить лёд в «Ижстали»

Кисти и краски для рисования предоставят партнёры хоккейного клуба.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт акция раскраски льда. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».

Кисти и краски для рисования предоставят партнёры клуба.

Мероприятие состоится 30 апреля в 18:00 в ледовом дворце «Ижсталь». Продлится оно ровно час, после чего будет сделана общая фотография. Помимо рисования, участников ждёт музыка и общение с хоккеистами.

Гостей просят не забывать про меры безопасности: носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра.