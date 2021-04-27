В Удмуртию пришла первая партия новой вакцины от коронавируса «КовиВак»

Всего регион получил 780 комплектов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию пришла партия новой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

«КовиВак» является третьей по счёту вакциной от covid-19. Удмуртия получила партию из 780 комплектов, по 2 компонента в каждом. Ампулы уже распределяются по больницам региона.

Привиться смогут все желающие от 18 до 60 лет. Перед записью надо пройти осмотр у врача. Препарат будут вводить дважды, с перерывом в 14 дней.

Вакцину разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Исследования показали эффективность препарата против всех известных мутаций коронавируса.

На сегодняшний день, жителей региона прививают вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 27 апреля, вакцинацию прошли 83 904 человека, из них 48 619 получили второй компонент.