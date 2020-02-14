В Удмуртии обнаружили загрязнение земли нефтепродуктами и стронцием

Ущерб природе составил 233 тысячи рублей.

Можга. Удмуртия. Участок земли в Можгинском лесничестве оказался загрязнён нефтепродуктами и стронцием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Проверка прошла в защитных лесах Можгинского лесничества. Специалисты нашли участок почвы, загрязнённый токсичными веществами. В лабораторных условиях подтверждено превышение в почве нефтепродуктов и стронция. Нанесённый природе вред оценили в 233 тысячи рублей.

Материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 254 УК РФ («Порча земли»). Расследование находится на контроле прокуратуры.