В Удмуртии заключили 70% контрактов на ремонт дорог в 2020 году

Общая сумма соглашения превысила 1,3 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заключили контракты на ремонт всех запланированных региональных дорог, а также улиц в Ижевске. Это 70% от общего объёма необходимых соглашений. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Помимо этого заключены соглашения на установку двух комплексов фото-видеофиксации нарушений. В ближайшее время ожидается подписание госконтрактов на установку пяти светофоров, устройство освещения на четырёх участках трасс, оборудование автоматического поста весового контроля и семя дорожных камер.

Министр транспорта России Евгений Дитрих поставил крайний срок заключения соглашений – 1 марта.

«Наша цель - до марта провести торги по всем объектам. Все условия федеральным центром для этого созданы. Программы дорожных работ в большинстве регионов формируются на долгосрочный период – на 3 и даже 6 лет. Это имеет большое значение для подрядных организаций при планировании объемов работ и необходимых для их выполнения ресурсов», - отметил министр.