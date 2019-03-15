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Фестиваль «Крымская весна» пройдет в ижевском парке Кирова

11:05, 15 марта, 2019
11:05, 15 марта, 2019
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#Ижевск\n#Крым\n#Удмуртия\n#праздник
Фото: vk.com/izhpark18
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Специальным гостем мероприятия станет певица Виктория Дайнеко.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Крымская весна» пройдет в ижевском парке Кирова 17 марта. Специальным гостем мероприятия станет певица Виктория Дайнеко.

Гости мероприятия могут посетить фотовыставку с видами Крыма, принять участие в викторине, перед зрителями выступят артисты пантомимы, также пройдет массовый флешмоб.

Для гостей также организуют танцевальную программу с участием национальной дискотеки «Эктоника», а также Богдана Анфиногенова, Арины Петровой и Александры Мукановой.

11:05, 15 марта, 2019
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#Ижевск\n#Крым\n#Удмуртия\n#праздник

 

 

 


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