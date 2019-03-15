Специальным гостем мероприятия станет певица Виктория Дайнеко.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Крымская весна» пройдет в ижевском парке Кирова 17 марта. Специальным гостем мероприятия станет певица Виктория Дайнеко.

Гости мероприятия могут посетить фотовыставку с видами Крыма, принять участие в викторине, перед зрителями выступят артисты пантомимы, также пройдет массовый флешмоб.

Для гостей также организуют танцевальную программу с участием национальной дискотеки «Эктоника», а также Богдана Анфиногенова, Арины Петровой и Александры Мукановой.