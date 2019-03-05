Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной темой вторника, 5 марта, стали снегопады. В феврале в Ижевске выпала трехмесячная норма осадков. Первые пять дней марта принесли ещё одну месячную норму. Городские службы не справляются со своевременным вывозом сугробов. Главной проблемой власти назвали многочисленный транспорт, которым заставлены дворы.

Удмуртия в минуту: снегопады и демонтаж ледового городка в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-05.

Зима закончилась:

Ижевске начали демонтировать ледовый городок на Центральной площади. С вечера понедельника рабочие разбирают конструкции. Связано это оттепелью, которая сделала ледовые фигуры опасными. Скульптуры планируется разобрать и вывезти за город в ближайшее время.

Серьезная авария:

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ижевск – Нылга. Авария произошла утром во вторник. Водитель «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате сам мужчина и его пассажирка получили травмы.

О погоде:

Снегопады вернутся в Удмуртию вечером во вторник, 5 марта. Продолжительные осадки ожидаются на территории республики вплоть до четверга. При этом в регионе существенно потеплеет – завтра столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки.