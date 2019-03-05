Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

Водитель «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Ижевск. Удмуртия. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ижевск – Нылга. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.
ДТП произошло во вторник, 5 марта, на 33 км автодороги. 54-летний водитель «Рено-Логан» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Тойота Ярис».
Водитель и пассажир «Рено Логан», 52-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы.
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