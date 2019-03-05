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Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

13:10, 05 марта, 2019
Диана Ворончихина
13:10, 05 марта, 2019
Диана Ворончихина
306
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#ДТП\n#ГИБДД\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
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Водитель «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Ижевск. Удмуртия. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ижевск – Нылга. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

ДТП произошло во вторник, 5 марта, на 33 км автодороги. 54-летний водитель «Рено-Логан» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Тойота Ярис».

Водитель и пассажир «Рено Логан», 52-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:10, 05 марта, 2019
Диана Ворончихина
306
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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