За пять дней марта в Ижевске выпала месячная норма осадков

Обилие снега и оставленный во дворах транспорт названы главными проблемами при уборке.

Ижевск. Удмуртия. Главными проблемами, затрудняющими уборку снега в Ижевске, глава города Олег Бекмеметьев назвал обилие осадков и наличие большого количество транспорта в межквартальных проездах. Такое заявление градоначальник сделал во вторник, 5 марта.

«В этом году с октября 2018 года по 5 марта текущего выпало уже 26 млн 500 тыс. кубических метров снега. Это на 5 млн кубометров больше, чем в прошлом году. За пять дней марта выпала вся месячная норма. В феврале – 300% от нормы, 4 млн 680 кубометров снега», — отметил Олег Бекмеметьев.

Он рассказал, что для борьбы со стихией, во-первых, введён круглосуточный режим и повышенная готовность, на которые перевели всех подрядчиков без исключения. Все управляющие компании получили точно такое же задание.

«Единственная проблема, которую мне транслируют руководители УК, — обилие личного транспорта во дворах. Вторая проблема. Сгрести снег не сложно. В городе ежесуточно на улично-дорожной сети (УДС) работает порядка 130-150 единиц техники. Примерно такое же количество работает во дворах у подрядных организаций. Но технике негде развернуться. Если им удалось сгрести снег, наскирдовать снежную кучу, испытывают проблемы в вывозе. Большой самосвал не может развернуться из-за припаркованных машин», — сказал Бекмеметьев.

Он призвал горожан следить за графиком, который вывешивается на сайте горадминистрации, на сайтах районных администраций, о том, в какие сроки будут убираться межквартальные проезды.

«К сожалению, не все реагируют горожане. Стали привлекать наших коллег из ГИБДД. На сегодняшний день, где устанавливаются знаки «Парковка запрещена», начинают работать автоэвакуаторы», — отметил мэр города.

Также он сообщил, что много нареканий с горами снега на перекрёстках автодорог, когда снижается видимость. На этом был сделан акцент подрядчиками, чтобы те максимально концентрировались в зоне пешеходных переходов на вывозе снега.

Что касается техники, то по УДС в Ижевске сейчас работают 257 единиц.

«Мы привлекаем наших уважаемых промышленников. Хотел бы отметить «Купол», Управтодор — мы ежесуточно получаем от них до 10 единиц дополнительной техники в виде фронтальных погрузчиков, самосвалов. ДП «Ижевское» даёт нам 40-тонные «Тонары». Техники в принципе хватает», — сообщил Олег Бекмеметьев.

Он отметил, что существует проблема с водителями. В городе есть порядка 20 вакансий механизаторов. Администрация Ижевска обратилась в муниципальные районы о возможности трудоустройства.

«Мы повысили зарплату водителям подрядных муниципальных организаций, в частности в МУП «ДРЭУ». Оно с готовностью принимает иногородних водителей, предоставляя им общежитие», — подчеркнул глава Ижевска.

И.о. министра строительства и ЖКХ Дмитрий Сурнин подтвердил, что самая тяжёлая ситуация в городах.

«Если районы сообщают, что по большому счёту у них проблем нет, то в городах огромное количество жалоб. В первую очередь поставили задачу очистить подъезды к социальным объектам, кровлю. Мы ожидаем обратную связь от граждан, какие УК и где не справляются. Только за последнюю неделю составлено 130 протоколов по привлечению УК», — отметил Сурнин.

Он рассказал, что в малых городах Удмуртии ситуация также напряженная. В Ижевске лидерами по количеству жалоб являются ЖРП №8 и Городская УК. С ними власти собираются отрабатывать детально. Также Сурнин сообщил, что у 80% объектов социальной инфраструктуры кровли почищены.

По словам главы Ижевска, на 5 марта из города вывезли 740 тыс. кубометров снега с октября прошлого года. Это порядка 380 тыс. рейсов. В прошлом году это было 460 тыс. кубометров.

«Для мотивации УК мы даже предложили привозить снег на снегосвалки без приобретения талонов, под запись. Чтобы потом произвести выверку с каждой УК. Но надо понимать, что всякая компания ограничена ещё и тем, сколько средств собрано на счёте конкретно взятого МКД», — отметил Бекмеметьев.