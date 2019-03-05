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В Ижевске начали демонтировать ледовый городок

15:10, 05 марта, 2019
Георгий Поветкин
15:10, 05 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ледовый городок
Фото: ИА "Сусанин"
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Такое решение приняли из-за наступления оттепели, что делает пребывание в городке опасным для детей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за дневной оттепели начали демонтировать ледовый городок на Центральной площади. Теплая погода делает пребывание в городке опасным для детей, сообщили в пресс-службе города.

Ледовый городок демонтируют в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-05.

«Сами ледовые скульптуры будут вывезены за город», - сообщили в администрации.

Днем 5 марта работы еще продолжались. Городок открыли 27 декабря прошлого года вместе с главной елкой Ижевска. По информации администрации, в праздники городок ежедневно посещали от 50 до 100 тыс. человек.

15:10, 05 марта, 2019
Георгий Поветкин
151
0
#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ледовый городок

 

 

 


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