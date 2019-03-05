На Удмуртию вновь надвигается снегопад

По прогнозам синоптиков, он начнется вечером 6 марта и закончится 7 числа днем.

Ижевск. Удмуртия. На Удмуртию надвигается очередной снегопад. Как рассказали в региональном Гидрометцентре, осадки начнутся вечером 6 марта и продлятся до 7 числа.

Кроме того, ожидаются порывы юго-западного ветра со скоростью 15-17 метров в секунду. Синоптики прогнозируют существенное потепление до -3, -8 градусов уже 6 марта. Утром 7 марта может потеплеть до 0, +3 градусов.

7 марта температура воздуха вновь понизится: ночью до -5, -10 градусов, днём до -2, -7 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица.

8 марта в Удмуртии ожидается преимущественно сухая погода, в ночь на 8 марта и утром температура воздуха составит -9, -14 градусов, днем -2, -7 градусов.