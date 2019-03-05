«Снежные» итоги февраля в Ижевске и минимальная цена на пиво в России: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном – вторник, 5 марта. Корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают, о чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Снегопады:

По данным синоптиков, в феврале в Ижевске выпала трехмесячная норма осадков. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики со ссылкой на Гидрометцентр.

В результате таких капризов погоды городские службы не смогли справиться со своей задачей – вовремя и качественно очистить улицы и дворы.

Мошенничество:

Житель Удмуртии 8 лет получал пенсию за своего умершего отца. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

После того, как отец скончался, мужчина подделал доверенность от его имени на право получения за него пенсионных выплат, а также фиктивную справку о его нахождении на стационарном лечении в больнице. В результате злоумышленник «заработал» свыше 1,1 млн рублей.

Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы условно и обязал возместить ущерб Пенсионному фонду России.

Новые штрафы:

Минздрав России предложил ввести штрафы для врачей и больниц за отход от рекомендаций ведомства по лечению. Как пишет Ура.ру, документ предусматривает внесение изменений в Кодекс административных правонарушений(КоАП).

Штрафы за невыполнение обязанности создавать условия, обеспечивающие соответствие медпомощи критериям оценки качества составят для врачей 10-20 тыс. рублей, для медучреждений — 50-70 тыс. рублей.

Одновременно ведомство планирует ввести наказание для органов государственной власти в сфере охраны здоровья. Чиновники будут нести ответственность за действия или бездействия, которые влекут неисполнение ведомством своих обязанностей. Штраф предлагается установить в размере 10-20 тысяч рублей.

Нижняя планка:

В России предлагается установить минимальную цену на пиво, которая составит 35 рублей за пол-литра. Об этом пишет ФАН со ссылкой на Известия.

С таким предложением министерство финансов России обратилось в Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. По мнению ведомства, эта мера поднимает качество пивной продукции на российском рынке. Как полагают в Минфине, сейчас, если пиво стоит дешевле 35 рублей, это означает, что производитель использовал недостаточно качественное сырье или технологии.

По данным Союза, сейчас примерно каждая десятая бутылка пива, продаваемая в России, является фальсифицированной или некачественной.

Больше вреда:

Ученые выяснили, какие «бытовые» химикаты наносят существенный вред здоровью мужчин и собак. Как пишет Лента, вещества, встречающиеся в популярных бытовых товарах и пище, способствуют бесплодию.

Исследователи протестировали влияние пластификатора диоктилфталата (DEHP) и полихлорированного бифенила 153 на образцы спермы от доноров и племенных собак. DEHP содержится в одежде, коврах, игрушках, проводах и напольных покрытиях, а бифенил 153, который является запрещенным веществом, по-прежнему обнаруживается в окружающей среде и продуктах питания.

Оказалось, что химикаты оказывают одинаковое повреждающее воздействие на половые клетки человека и животных.