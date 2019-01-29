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Удмуртия в минуту: стоимость проезда в Можге и фальшивый биткоин

17:55, 29 января, 2019
17:55, 29 января, 2019
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#образование\n#здоровье\n#Ижевск\n#Можга\n#транспорт\n#Удмуртия\n#мошенники\n#проезд\n#заболевание
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Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный видеообзор самых важных и интересных событий региона, которые произошли во вторник, 29 ноября.

Удмуртия в минуту: стоимость проезда в Можге и фальшивый биткоин

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-29.

Стоимость проезда:

Стоимость проезда в Можге снизят до 15 рублей. Такая цена будет действовать, если поездку оплатить транспортной картой с тарифом «Электронный кошелек» или банковской картой. Эксперимент продлится весь февраль. Стоимость проезда при оплате наличными составляет 23 рубля.

Фальшивый биткоин:

Пенсионерка из Удмуртии потеряла на «биткоинах» 3 млн рублей. Женщине позвонили мошенники и предложили заработать на криптовалюте. Потерпевшая поверила злодеям, отдала им не только свои сбережения, но и взятые в кредит деньги.

Новое испытание:

В Удмуртии впервые пройдет итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Успешное прохождение испытания станет условием допуска к государственной итоговой аттестации.

Заболевание ОРВИ:

В Удмуртии уровень заболеваемости ОРВИ установился выше эпидпорога. При этом в столице республики ситуация остается благополучной. На прошлой неделе в республике зафиксировали 11 случаев заражение гриппом «А».

Помощь водителю:

Сотрудники ГИБДД Татарстана спасли от мороза дальнобойщика, ехавшего из Ижевска в Москву. Мужчина едва не замерз, пытаясь починить фуру. У автомобиля в дороге сел аккумулятор.

17:55, 29 января, 2019
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#образование\n#здоровье\n#Ижевск\n#Можга\n#транспорт\n#Удмуртия\n#мошенники\n#проезд\n#заболевание

 

 

 


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