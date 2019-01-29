В Удмуртии уровень заболеваемости ОРВИ установился выше эпидпорога

При этом в столице республики ситуация остается благополучной.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уровень заболеваемости ОРВИ установился выше эпидемического порога на 7%. Как сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора, в столице республики ситуация остается благополучной.
С 21 по 27 января в регионе ОРВИ заболело 11841 человек.
«В Ижевске за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 5565 человек, уровень заболеваемости регистрировался ниже эпидемического порога на 11%», - говорится в сообщении.
Специалисты управления отмечают, что эпидемическое неблагополучие зарегистрировали в Дебесском, Игринском, Малопургинском, Завьяловском районах и Можге.
С начала сезона в лабораториях исследовали 859 проб биологического материала от больных респираторными инфекциями. По результатам проверок установлено 23 случая заболевания гриппом А.
Сусанин / Гирлянды из чеснока - Статьи
Как не "подхватить" грипп, как его распознать и что делать, если всё же болезнь вас настигла, "Сусанину" рассказала врач Республиканской клинической инфекционной больницы Ирина Бастрикова. Грипп - это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и поражающее верхние дыхательные пути. Причины Грипп вызывают вирусы трех типов - А, B и C.
В Роспотребнадзоре напоминают, чтобы предупредить заболевание гриппом и ОРВИ необходима профилактика:
- избегать мест большого скопления людей;
- чаще проветривать помещение;
- использовать защитные меры (маску);
- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);
- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);
- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.
Важно:
При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.