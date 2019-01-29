play
pause
  • $ 65.93 ↑
  • € 75.19 ↑

В Удмуртии уровень заболеваемости ОРВИ установился выше эпидпорога

10:06, 29 января, 2019
Георгий Поветкин
10:06, 29 января, 2019
Георгий Поветкин
126
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#заболевание\n#грипп
Фото: pixabay.com
126
0

При этом в столице республики ситуация остается благополучной.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уровень заболеваемости ОРВИ установился выше эпидемического порога на 7%. Как сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора, в столице республики ситуация остается благополучной.

С 21 по 27 января в регионе ОРВИ заболело 11841 человек.

«В Ижевске за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 5565 человек, уровень заболеваемости регистрировался ниже эпидемического порога на 11%», - говорится в сообщении.

Специалисты управления отмечают, что эпидемическое неблагополучие зарегистрировали в Дебесском, Игринском, Малопургинском, Завьяловском районах и Можге.

С начала сезона в лабораториях исследовали 859 проб биологического материала от больных респираторными инфекциями. По результатам проверок установлено 23 случая заболевания гриппом А.

Сусанин / Гирлянды из чеснока - Статьи

Как не "подхватить" грипп, как его распознать и что делать, если всё же болезнь вас настигла, "Сусанину" рассказала врач Республиканской клинической инфекционной больницы Ирина Бастрикова. Грипп - это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и поражающее верхние дыхательные пути. Причины Грипп вызывают вирусы трех типов - А, B и C.


В Роспотребнадзоре напоминают, чтобы предупредить заболевание гриппом и ОРВИ необходима профилактика:

- избегать мест большого скопления людей;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.

Важно:

При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.

10:06, 29 января, 2019
Георгий Поветкин
126
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#заболевание\n#грипп

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Девочке, насмерть замерзшей в новогодние каникулы в Удмуртии, водку купил взрослый мужчина

17:11, 22 января, 2019
5343

В Удмуртии начали морозить борщевик

4386
11:25, 22 января, 2019

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

4012
11:40, 23 января, 2019

Житель Глазова 2,5 года не платил за капремонт и считал, что сбережения съест инфляция

3509
09:00, 22 января, 2019

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

3389
15:03, 24 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
4246

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

2052
09:59, 25 января, 2019

Закрыты школы и не ходят трамваи: Саратов утопает в снегу

1200
12:33, 25 января, 2019

На Алтае дети вынуждены добираться до школы, пролезая под вагонами

1188
13:29, 25 января, 2019

Россиян обязали вставать на воинский учет по месту фактического проживания

1154
14:16, 22 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
2643

В аэропорту Алма-Аты сдали в багаж человека

1742
13:15, 24 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

1373
12:50, 22 января, 2019

Пассажиры китайской авиакомпании умилились огромному маламуту в самолете

945
14:50, 25 января, 2019

ABBA презентует две новые песни в конце 2019 года

755
18:10, 22 января, 2019