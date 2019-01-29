В Удмуртии уровень заболеваемости ОРВИ установился выше эпидпорога

При этом в столице республики ситуация остается благополучной.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уровень заболеваемости ОРВИ установился выше эпидемического порога на 7%. Как сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора, в столице республики ситуация остается благополучной.

С 21 по 27 января в регионе ОРВИ заболело 11841 человек.

«В Ижевске за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 5565 человек, уровень заболеваемости регистрировался ниже эпидемического порога на 11%», - говорится в сообщении.

Специалисты управления отмечают, что эпидемическое неблагополучие зарегистрировали в Дебесском, Игринском, Малопургинском, Завьяловском районах и Можге.

С начала сезона в лабораториях исследовали 859 проб биологического материала от больных респираторными инфекциями. По результатам проверок установлено 23 случая заболевания гриппом А.

Сусанин / Гирлянды из чеснока - Статьи Как не "подхватить" грипп, как его распознать и что делать, если всё же болезнь вас настигла, "Сусанину" рассказала врач Республиканской клинической инфекционной больницы Ирина Бастрикова. Грипп - это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и поражающее верхние дыхательные пути. Причины Грипп вызывают вирусы трех типов - А, B и C.

В Роспотребнадзоре напоминают, чтобы предупредить заболевание гриппом и ОРВИ необходима профилактика:

- избегать мест большого скопления людей;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.

Важно:

При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.