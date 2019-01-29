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В Можге стоимость проезда за безналичный расчет снизят до 15 рублей

15:42, 29 января, 2019
Анна Торхова
15:42, 29 января, 2019
Анна Торхова
92
0
#Можга\n#транспорт\n#Удмуртия\n#проезд\n#деньги
92
0

Цена упадет на 40%.

Можга. Удмуртия. Стоимость проезда в Можге снизят до 15 рублей при условии оплаты поездки транспортной картой с тарифом «Электронный кошелек», банковской картой либо мобильными приложениями ApplePay и AndroidPay. Как сообщает «Удмуртавтотранс», такая цена будет действовать в течение февраля.  

В случае, если жители будут активно пользоваться электронной оплатой, акцию продлят в течение марта. Отмечается, что в большинстве российских городов разница между «наличкой» и «безналичкой» варьируется от 5 до 20%.

На сегодняшний день стоимость проезда за наличные в Можге составляет 23 рубля.

Напомним, в июле сообщалось, что стоимость проезда в Можге подскочит до 27 рублей. Чуть позднее стало известно, что цена изменится с 1 июля 2018 года.

15:42, 29 января, 2019
Анна Торхова
92
0
#Можга\n#транспорт\n#Удмуртия\n#проезд\n#деньги

 

 

 


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