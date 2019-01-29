В Можге стоимость проезда за безналичный расчет снизят до 15 рублей

Цена упадет на 40%.

Можга. Удмуртия. Стоимость проезда в Можге снизят до 15 рублей при условии оплаты поездки транспортной картой с тарифом «Электронный кошелек», банковской картой либо мобильными приложениями ApplePay и AndroidPay. Как сообщает «Удмуртавтотранс», такая цена будет действовать в течение февраля.

В случае, если жители будут активно пользоваться электронной оплатой, акцию продлят в течение марта. Отмечается, что в большинстве российских городов разница между «наличкой» и «безналичкой» варьируется от 5 до 20%.

На сегодняшний день стоимость проезда за наличные в Можге составляет 23 рубля.

Напомним, в июле сообщалось, что стоимость проезда в Можге подскочит до 27 рублей. Чуть позднее стало известно, что цена изменится с 1 июля 2018 года.