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Дальнобойщика из Ижевска спасли от мороза сотрудники ГИБДД Татарстана

09:00, 29 января, 2019
Ксения Чернова
09:00, 29 января, 2019
Ксения Чернова
163
0
#дороги\n#Ижевск\n#Татарстан\n#погода\n#Удмуртия\n#помощь\n#морозы\n#происшествие
Фото: ГИБДД РТ
163
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Мужчина едва не замерз, пытаясь починить фуру.

Рыбная Слобода. Татарстан. В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика, ехавшего из Ижевска в Москву. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС заметили на дороге М7 «Волга» фуру с включенной «аварийкой».

«Дальнобойщик рассказал полицейским, что он следовал из Ижевска в Москву по ночной трассе. Неожиданно двигатель автомобиля заглох. Как выяснилось, причиной неисправности стали разряженные аккумуляторные батареи», - отмечается в сообщении.

Самостоятельно запустить двигатель мужчина не смог и начал замерзать – температура воздуха опустилась ниже отметки в -30 градусов по Цельсию. Дорожные полицейские напоили дальнобойщика горячим чаем, остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль, который при помощи пусковых проводов помог завести двигатель.

09:00, 29 января, 2019
Ксения Чернова
163
0
#дороги\n#Ижевск\n#Татарстан\n#погода\n#Удмуртия\n#помощь\n#морозы\n#происшествие

 

 

 


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