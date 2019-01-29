Дальнобойщика из Ижевска спасли от мороза сотрудники ГИБДД Татарстана

Мужчина едва не замерз, пытаясь починить фуру.

Рыбная Слобода. Татарстан. В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика, ехавшего из Ижевска в Москву. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС заметили на дороге М7 «Волга» фуру с включенной «аварийкой».

«Дальнобойщик рассказал полицейским, что он следовал из Ижевска в Москву по ночной трассе. Неожиданно двигатель автомобиля заглох. Как выяснилось, причиной неисправности стали разряженные аккумуляторные батареи», - отмечается в сообщении.

Самостоятельно запустить двигатель мужчина не смог и начал замерзать – температура воздуха опустилась ниже отметки в -30 градусов по Цельсию. Дорожные полицейские напоили дальнобойщика горячим чаем, остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль, который при помощи пусковых проводов помог завести двигатель.