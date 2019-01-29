Женщину обманули мошенники, которые предлагали ей увеличить доход, покупая криптовалюту.

Игра. Удмуртия. Пенсионерка из Удмуртии потеряла на «биткоинах» 3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, женщину обманули мошенники, которые предлагали ей увеличить доход, покупая криптовалюту.

Известно, что потерпевшая заполнила анкету на сайте, после чего ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником брокерской компании и предложил приумножить свои средства, переведя их в биткойны.

Пенсионерка перевела злоумышленникам сначала 1 млн рублей, однако мошенники попросили добавить аналогичную сумму, чтобы получить свои деньги и прибыль от них. Позднее «брокеры» ухитрились выманить у пенсионерки еще миллион.

«За несколько дней потерпевшая перевела на счет компании 3 000 000 рублей, взяв для этого несколько кредитов», - уточнили в полиции.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4, статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).