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Пенсионерка из Удмуртии потеряла на «биткоинах» 3 млн рублей

10:40, 29 января, 2019
Георгий Поветкин
10:40, 29 января, 2019
Георгий Поветкин
159
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#Ижевск\n#Игра\n#Удмуртия\n#мошенники\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#криптовалюта
Фото: pixabay.com
159
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Женщину обманули мошенники, которые предлагали ей увеличить доход, покупая криптовалюту.

Игра. Удмуртия. Пенсионерка из Удмуртии потеряла на «биткоинах» 3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, женщину обманули мошенники, которые предлагали ей увеличить доход, покупая криптовалюту.

Известно, что потерпевшая заполнила анкету на сайте, после чего ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником брокерской компании и предложил приумножить свои средства, переведя их в биткойны.

Пенсионерка перевела злоумышленникам сначала 1 млн рублей, однако мошенники попросили добавить аналогичную сумму, чтобы получить свои деньги и прибыль от них. Позднее «брокеры» ухитрились выманить у пенсионерки еще миллион.

«За несколько дней потерпевшая перевела на счет компании 3 000 000 рублей, взяв для этого несколько кредитов», - уточнили в полиции.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4, статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

10:40, 29 января, 2019
Георгий Поветкин
159
0
#Ижевск\n#Игра\n#Удмуртия\n#мошенники\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#криптовалюта

 

 

 


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