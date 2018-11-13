Удмуртия в минуту: проект республиканского бюджета и победа над лейкозом коров

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во вторник, 13 ноября, представили проект республиканского бюджета на следующий год. По планам Минфина доходная часть после второго чтения составит около 73 млрд рублей, расходная – около 72 млрд. Профицит должен достигнуть 947 млн рублей. Бюджет примут к середине декабря.

Победа над лейкозом:

В Удмуртии в начале ноября сняли карантин по лейкозу крупного рогатого скота с последнего в республике неблагополучного хозяйства. Теперь у молочных предприятий региона есть все шансы попасть на внешний рынок.

Задержка рейса:

Прокуроры проведут проверку по факту многочасовой задержки авиарейса из Ижевска в Москву. Инцидент произошел в минувшую субботу, 10 ноября. Сцепное устройство лайнера оказалось неисправно, судну потребовался ремонт.

«Дай прокатиться»:

В Ижевске задержали четверых подростков, которые угоняли авто, чтобы покататься. «Добычей» школьников стали 4 «ВАЗа» и один «Киа». Все преступления совершались в Машиностроителе.

Оптимизация:

Власти Удмуртии предложили провести оптимизацию штатной численности чиновников органов местного самоуправления. В республике их значительно больше, чем в других регионах Поволжья.