play
pause
  • $ 67.52 ↑
  • € 76.09 ↑

Удмуртия в минуту: проект республиканского бюджета и победа над лейкозом коров

18:00, 13 ноября, 2018
18:00, 13 ноября, 2018
82
0
#дети\n#бюджет\n#авто\n#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#транспорт\n#власть и чиновники\n#животные\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#Картина дня
82
0

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во вторник, 13 ноября, представили проект республиканского бюджета на следующий год. По планам Минфина доходная часть после второго чтения составит около 73 млрд рублей, расходная – около 72 млрд. Профицит должен достигнуть 947 млн рублей. Бюджет примут к середине декабря.

Удмуртия в минуту: проект республиканского бюджета и победа над лейкозом коров

Итоги дня в Удмуртии. Подробнее: http://susanin.news


Победа над лейкозом:

В Удмуртии в начале ноября сняли карантин по лейкозу крупного рогатого скота с последнего в республике неблагополучного хозяйства. Теперь у молочных предприятий региона есть все шансы попасть на внешний рынок.

Задержка рейса:

Прокуроры проведут проверку по факту многочасовой задержки авиарейса из Ижевска в Москву. Инцидент произошел в минувшую субботу, 10 ноября. Сцепное устройство лайнера оказалось неисправно, судну потребовался ремонт.

«Дай прокатиться»:

В Ижевске задержали четверых подростков, которые угоняли авто, чтобы покататься. «Добычей» школьников стали 4 «ВАЗа» и один «Киа». Все преступления совершались в Машиностроителе.

Оптимизация:

Власти Удмуртии предложили провести оптимизацию штатной численности чиновников органов местного самоуправления. В республике их значительно больше, чем в других регионах Поволжья.

18:00, 13 ноября, 2018
82
0
#дети\n#бюджет\n#авто\n#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#транспорт\n#власть и чиновники\n#животные\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала третьей на этапе гран-при в Японии

13:42, 10 ноября, 2018
34758

Школьницу из Воткинска заподозрили в сексуальном насилии над сверстницей

32045
11:00, 09 ноября, 2018

Жительница Ижевска выпала из поезда и погибла

11908
17:25, 06 ноября, 2018

Сотрудница Минфина Удмуртии под чужим именем подрабатывала юристом

10833
12:01, 10 ноября, 2018

Водитель в Ижевске насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

10078
11:00, 08 ноября, 2018

Семья из Электростали умерла, отравившись грибами

10:58, 11 ноября, 2018
15632

СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

7833
15:40, 07 ноября, 2018

В Пенсионном фонде прокомментировали отмену социальной пенсии работающим пенсионерам

6367
12:16, 10 ноября, 2018

В подмосковном колледже пьяный парень открыл стрельбу

6234
13:20, 09 ноября, 2018

Леопард напал на 4-летнюю девочку в фойе московского цирка

5696
12:10, 12 ноября, 2018

Минфин США ввел санкции против крымских санаториев

14:40, 09 ноября, 2018
2056

Генпрокурор Украины объявил об отставке

1828
16:50, 06 ноября, 2018

Послу России во Франции вернули украденные вещи Александра II

1786
16:19, 10 ноября, 2018

Уникальный гибрид осла и зебры родился в Великобритании

1785
10:58, 09 ноября, 2018

Disney снимет сериал по мотивам «Звездных войн»

1747
12:45, 09 ноября, 2018