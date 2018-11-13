Четверо подростков в Ижевске угнали 5 авто, чтобы покататься

Все преступления совершались на территории поселка Машиностроителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали четверых подростков, которые угоняли авто, чтобы покататься. Как сообщает пресс-служба УВД по столице Удмуртской Республики, один из злоумышленников ранее был судим за грабеж.

Все преступления совершались на территории поселка Машиностроителей. Подростки по ночам проникали в автомобили, принудительно запускали двигатели, после чего катались по улицам.

«Добычей» школьников стали 4 «ВАЗа» и один «Киа». По всем фактам возбудили уголовные дела по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»).