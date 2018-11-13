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Четверо подростков в Ижевске угнали 5 авто, чтобы покататься

13:35, 13 ноября, 2018
Ксения Чернова
13:35, 13 ноября, 2018
Ксения Чернова
410
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#дети\n#авто\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Pixabay
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Все преступления совершались на территории поселка Машиностроителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали четверых подростков, которые угоняли авто, чтобы покататься. Как сообщает пресс-служба УВД по столице Удмуртской Республики, один из злоумышленников ранее был судим за грабеж.

Все преступления совершались на территории поселка Машиностроителей. Подростки по ночам проникали в автомобили, принудительно запускали двигатели, после чего катались по улицам.

«Добычей» школьников стали 4 «ВАЗа» и один «Киа». По всем фактам возбудили уголовные дела по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»).

13:35, 13 ноября, 2018
Ксения Чернова
410
0
#дети\n#авто\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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