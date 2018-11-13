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Численность муниципальных чиновников планируют снизить в Удмуртии

12:48, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
12:48, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1399
0
#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
1399
0

Предполагается, что в малых муниципальных образованиях их останется 55, в больших – 75, в городских округах – 100 штатных.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии предложили провести оптимизацию штатной численности чиновников органов местного самоуправления. Как сообщает пресс-служба глава и правительства региона, этот вопрос обсуждался 12 ноября на совещании с руководителями городских округов и муниципальных районов республики.

Необходимость в сокращении местных чиновников вызвана тем, что сейчас наблюдается значительное превышение их численности в сравнении с другими МО в Приволжском федеральном округе. Поэтому предлагается внедрить типовую штатную численность администраций муниципальных образований: малые МО - 55, большие - 75, городские округа – 100 штатных единиц.

Также власти Удмуртии предложили муниципалитетам провести мероприятия по повышению эффективности использования имущества.

Отметим, что органы местного самоуправления в Удмуртии самостоятельно принимают решения об оптимизации численности работников.

Напомним, что глава Удмуртии анонсировал сокращение чиновников в правительстве региона в 2018 году. От административной реформы власти региона рассчитывают получить эффект в виде экономии бюджетных средств в размере 420 млн рублей.

12:48, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1399
0
#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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