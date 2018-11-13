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Прокуратура проведет проверку по факту 17-часовой задержки авиарейса Ижевск-Москва

11:20, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
11:20, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
334
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#Ижевск\n#Аэрофлот\n#Удмуртия\n#новости\n#самолет
Фото: ptproc.ru
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Вылет был задержан из-за проблем со стойками шасси.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская транспортная прокуратура проведет проверку по факту 17-часового задержания авиарейса из Ижевска в Москву компании «Аэрофлот». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по ПФО.

Инцидент произошел в субботу, 10 ноября. Около 3:20 самолет RRJ 95 Sukhoi Superjet RA-89105 с 78 пассажирами на борту при буксировке на взлетную полосу начал движение на стояночном тормозе. При проведении осмотра воздушного судна было обнаружено, что на сцепном устройстве срезаны болты. Инженеры их заменили и продолжили буксировку, но при вытягивании самолета сцепное устройство с передней стойки шасси сорвалось. Командир экипажа принял решение остановить судно для его дальнейшего осмотра специалистами. Все пассажиры покинули самолет.

После ремонта самолет вылетел в Москву в 20:20 того же дня.

11:20, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
334
0
#Ижевск\n#Аэрофлот\n#Удмуртия\n#новости\n#самолет

 

 

 


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