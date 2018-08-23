Выплата зарплаты в «Ижстали», Шнуров в «Голосе» и заморозка 5 млрд долларов: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» по традиции начинает день с утренней рубрики. В ней мы рассказываем об интересных новостях, которые вы могли пропустить.

Расплатились по долгам:

В прокуратуре Удмуртии рассказали о том, что в хоккейном клубе «Ижсталь» после вмешательства надзорного органа выплатили долги по зарплатам. Сумма задолженности составляла более 3 млн рублей.

«Сумма задолженности по заработной плате за апрель - август 2018 года перед 9 хоккеистами, 2 тренерами и 22 работниками обслуживающего персонала составила более 3 млн. руб», - сообщили в ведомстве.

В связи с этим, прокуратура в адрес руководителя команды внесла представление об устранении нарушений, кроме того, в отношении руководителя и юрлица были возбуждены дела об административных правонарушениях.

«В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед спортсменами и работниками предприятия погашена в полном объеме», - говорится в сообщении.

Шнуров в «Голосе»:

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стал наставником в новом сезоне шоу «Голос». Об со ссылкой на пресс-службу Первого канала сообщает «Интерфакс».

«В новом сезоне кресла наставников "Голоса" займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными каждая в своем амплуа: это сверхпопулярный Сергей Шнуров, блистательная дива Ани Лорак, замечательный рэп-исполнитель и ветеран нашего проекта Баста, а также один из самых лучших композиторов и музыкальных продюсеров Константин Меладзе», - цитирует пресс-служба слова главы дирекции музыкального вещания канала Юрии Аксюты.

По его словам, каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная точка зрения.

«Что позволяет нам рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей – целых четыре команды потенциальных победителей сезона», - пояснил Аксюта.

Замороженные миллиарды:

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил более 5 млрддолларов на связанных с Россией счетах, чтобы избежать попадания под санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Credit Suisse отказались раскрыть имена владельцев замороженных счетов.

«Credit Suisse, где бы он ни работал, сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, в том числе санкций, связанных с Россией», — пояснила Reuters представитель банка.

В свою очередь еще два крупных банка Швейцарии UBS и Julius Baer — также заявили о своей приверженности соблюдению режима санкций, однако отказались сообщить, были ли заморожены счета кого-то из их клиентов.

В начале апреля Минфин США опубликовал санкционный список, в который включил 24 граждан и 14 компаний из России. В Минфине тогда пояснили, что под вторичные санкции могут попасть неграждане США, сознательно проводящие транзакции в интересах или от имени попавших под санкции лиц.