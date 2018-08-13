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Огромная пробка на Сарапульском тракте, сбитые пешеход и велосипедист в Ижевске: что произошло минувшей ночью

08:00, 13 августа, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 13 августа, 2018
Диана Ворончихина
1148
0
#общество\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#пожар
Фото: vk.com/iggs18
1148
0

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новую рабочую неделю правильно начинать с порции свежих новостей. Поэтому «Сусанин» подготовил вам обзор самых интересных событий, произошедших в Удмуртии, России и мире.

Пробка

Многокилометровая пробка образовалась на Сарапульском тракте в Завьяловском районе накануне вечером. Об этом автомобилисты сообщили в соцсетях.

Причиной большого скопления автомобилей на трассе стала авария с участием пяти машин. По данным ГУ МЧС России по Удмуртии, ДТП произошло около 14:34. Очевидцы происшествия сообщали о двух погибших.

ДТП

Прошедшая ночь в Ижевске тоже не обошлась без аварий. Как сообщают в группе ИГГС ВКонтакте, около 20:00 в воскресенье, 12 августа, на улице Крылова напротив кафе «Туран» сбили пешехода. Очевидцы пишут, что велолюбитель жив, он пересекал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде.

 

Еще одна авария произошла в Ижевске на улице Гагарина. Около 0:30 напротив супермаркета «Магнит» сбили пешехода.

 

Пожар в больнице

В больнице города Синьбэй на севере Тайваня. При пожаре погибло как минимум 9 человек. Как пишет RT, ещё 16 пострадали.

Возгорание произошло на седьмом этаже здания. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причину пожара.

Петросян vs Степаненко

В понедельник, 13 августа, Хамовнический суд Москвы начнет рассмотрение дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи с принятием в производство встреченного иска от Петросяна в суде состоятся предварительные слушания по делу, которые пройдут в закрытом режиме», - пишет информагентство со ссылкой на суд.

Ранее сообщалось, что Степаненко попросила Хамовнический суд расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого составляет около 1,5 млрд рублей.

В свою очередь юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста Сергея Жорина, Елена Степаненко «так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе», забыв упомянуть о нем в мотивировочной части своего заявления.

Первое заседание по делу прошло 6 августа.

08:00, 13 августа, 2018
Диана Ворончихина
1148
0
#общество\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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