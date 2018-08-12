Не менее трех машин столкнулись на Сарапульском тракте в Удмуртии

Пользователи социальных сетей сообщают о нескольких погибших.

Завьялово. Удмуртия. На Сарапульском тракте в Завьяловском районе Удмуртии столкнулись несколько автомобилей. Как сообщают пользователи паблика ИГГС в Вконтакте, авария произошла днем в воскресенье, 12 августа, в 10 км от деревни Каменное.

По фотографиям и постам жителей следует, что на трассе столкнулись как минимум три автомобиля. По данным пользователей, погибли два человека.

Информационное агентство «Сусанин» не располагает комментарием Управления ГИБДД по Удмуртской Республике.