Мальчики стали лауреатами всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Ижевск. Удмуртия. Двух школьников из Удмуртии наградили за спасение утопающих. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, 16-летний Данила Белов и 17-летний Данил Яхонтов получили возможность отдохнуть в лагере «Орленок».

Мальчики стали лауреатами всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

«В 2017 году в адрес оргкомитета из 85 регионов Российской Федерации поступило 940 представлений на награждение. Лауреатами инициативы стали 156 человек (трое из них посмертно) и 8 общественных организаций и объединений», - говорится в сообщении ведомства.