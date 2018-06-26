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Двух школьников из Удмуртии наградили за спасение утопающих

10:11, 26 июня, 2018
10:11, 26 июня, 2018
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#дети\n#Ижевск\n#награды\n#Удмуртия\n#спасение
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Мальчики стали лауреатами всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Ижевск. Удмуртия. Двух школьников из Удмуртии наградили за спасение утопающих. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, 16-летний Данила Белов и 17-летний Данил Яхонтов получили возможность отдохнуть в лагере «Орленок».

Мальчики стали лауреатами всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

«В 2017 году в адрес оргкомитета из 85 регионов Российской Федерации поступило 940 представлений на награждение. Лауреатами инициативы стали 156 человек (трое из них посмертно) и 8 общественных организаций и объединений», - говорится в сообщении ведомства.

10:11, 26 июня, 2018
235
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#дети\n#Ижевск\n#награды\n#Удмуртия\n#спасение

 

 

 


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