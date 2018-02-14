Удмуртия в рейтинге качества жизни, «раздвоение скорости» Ан-148 и война с беспилотниками: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро среды, Удмуртия! Рабочий день начинаем с чашки кофе итрадиционного обзора новостей о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Восхождение:

Удмуртия поднялась на 6 позиций в рейтинге качества жизни. По данным экспертов агентства «РИА Рейтинг», республика по итогам 2017 года занимает 36 строчку.

При составлении рейтинга специалисты учитывали 72 показателей, в том числе занятость населения, уровень доходов и жилищные условия, показатели здоровья, образования, безопасности, экологической ситуации, развития инфраструктуры и малого бизнеса.

Пожар на Пойме:

Пожар произошел на складе лакокрасочной продукции на улице Пойма в Ижевске. О случившемся сообщали накануне, 13 февраля.

Позже стало известно, что огонь бушевал на 261 кв м. Пламя уничтожило продукцию, хранившуюся на складе. Причины произошедшего в настоящее время выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Раздвоение скорости:

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал одну из возможных причин крушения самолета Ан-148 в Подмоскове. Как пишут Вести, специалисты расшифровали данные «черного ящика».

В результате стало известно, что полет стартовал в штатном режиме. Заработал автопилот, были убраны закрылки. На второй минуте и тридцатой секунде, показывают данные самописца, начали противоречить друг другу датчики скорости. Один из них показывал рост скорости, другой — резкое ее падение. Экипаж взял управление на себя.

После показания одного устройства упали до нуля, а другого — превысили 500 км в час. Затем снова появились данные о потере скорости, когда самолет перевели в режим снижения. Неверные показания приборов не дали пилотам реально оценить обстановку, что могло привести к авиакатастрофе.

Напомним, пассажирский самолет Москва — Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье, 11 февраля. Спустя несколько минут после вылета лайнер рухнул в Раменском районе Московской области. В результате погиб 71 человек.

«Нет» беспилотникам:

В Министерстве транспорта России предложили сбивать или принудительно сажать беспилотные летательные аппараты. Как пишет РенТВ, делать это планируется в случае нарушения дронами воздушного пространства, использование которого «запрещено или ограниченно».

В качестве причины этого указано то, что дроны могут быть использованы для «совершения террористических актов и иных противоправных действий».

В настоящее время данные поправки проходят процедуру общественного обсуждения. В случае одобрения документа изменения вступят в силу в феврале следующего года.

Меньше молний:

В XXI веке в мире станет меньше молний. Как пишет Life, к таким выводам пришли шотландские ученые.

Исследователи смоделировали, как будет изменяться взаимодействие частиц в грозовых облаках по мере потепления. Они выяснили, что оно будет вести к снижению частоты ударов молний. Из-за этого природные пожары станут реже, в особенности в тропиках.

Стоит отметить, что от молний возникает подавляющее большинство природных пожаров, приводящих к гибели заметного количества растений и животных. Кроме того, молнии часто повреждают инфраструктуру и дома в разных климатических поясах. По расчётам авторов работы, при максимально ожидаемом уровне роста среднегодовых температур на Земле — с 15 до 20 градусов Цельсия — частота ударов молний по всему миру снизится на 15%.