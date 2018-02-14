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      Удмуртия в рейтинге качества жизни, «раздвоение скорости» Ан-148 и война с беспилотниками: что произошло минувшей ночью

      08:05, 14 февраля, 2018
      08:05, 14 февраля, 2018
      1689
      0
      #наука\n#Ижевск\n#экология\n#авиация\n#Удмуртия\n#Московская область\n#пожар
      Фото: Pixabay
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      О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро среды, Удмуртия! Рабочий день начинаем с чашки кофе итрадиционного обзора новостей о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Восхождение:

      Удмуртия поднялась на 6 позиций в рейтинге качества жизни. По данным экспертов агентства «РИА Рейтинг», республика по итогам 2017 года занимает 36 строчку.

      При составлении рейтинга специалисты учитывали 72 показателей, в том числе занятость населения, уровень доходов и жилищные условия, показатели здоровья, образования, безопасности, экологической ситуации, развития инфраструктуры и малого бизнеса.

      Пожар на Пойме:

      Пожар произошел на складе лакокрасочной продукции на улице Пойма в Ижевске. О случившемся сообщали накануне, 13 февраля.

      Позже стало известно, что огонь бушевал на 261 кв м. Пламя уничтожило продукцию, хранившуюся на складе. Причины произошедшего в настоящее время выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

      Раздвоение скорости:

      Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал одну из возможных причин крушения самолета Ан-148 в Подмоскове. Как пишут Вести, специалисты расшифровали данные «черного ящика».

      В результате стало известно, что полет стартовал в штатном режиме. Заработал автопилот, были убраны закрылки. На второй минуте и тридцатой секунде, показывают данные самописца, начали противоречить друг другу датчики скорости. Один из них показывал рост скорости, другой — резкое ее падение. Экипаж взял управление на себя.

      После показания одного устройства упали до нуля, а другого — превысили 500 км в час. Затем снова появились данные о потере скорости, когда самолет перевели в режим снижения. Неверные показания приборов не дали пилотам реально оценить обстановку, что могло привести к авиакатастрофе.

      Напомним, пассажирский самолет Москва — Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье, 11 февраля. Спустя несколько минут после вылета лайнер рухнул в Раменском районе Московской области. В результате погиб 71 человек.

      «Нет» беспилотникам:

      В Министерстве транспорта России предложили сбивать или принудительно сажать беспилотные летательные аппараты. Как пишет РенТВ, делать это планируется в случае нарушения дронами воздушного пространства, использование которого «запрещено или ограниченно».

      В качестве причины этого указано то, что дроны могут быть использованы для «совершения террористических актов и иных противоправных действий».

      В настоящее время данные поправки проходят процедуру общественного обсуждения. В случае одобрения документа изменения вступят в силу в феврале следующего года.

      Меньше молний:

      В XXI веке в мире станет меньше молний. Как пишет Life, к таким выводам пришли шотландские ученые.

      Исследователи смоделировали, как будет изменяться взаимодействие частиц в грозовых облаках по мере потепления. Они выяснили, что оно будет вести к снижению частоты ударов молний. Из-за этого природные пожары станут реже, в особенности в тропиках.

      Стоит отметить, что от молний возникает подавляющее большинство природных пожаров, приводящих к гибели заметного количества растений и животных. Кроме того, молнии часто повреждают инфраструктуру и дома в разных климатических поясах. По расчётам авторов работы, при максимально ожидаемом уровне роста среднегодовых температур на Земле — с 15 до 20 градусов Цельсия — частота ударов молний по всему миру снизится на 15%.

      08:05, 14 февраля, 2018
      1689
      0
      #наука\n#Ижевск\n#экология\n#авиация\n#Удмуртия\n#Московская область\n#пожар

       

       

       

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