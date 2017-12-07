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      Первый проект из Удмуртии получил поддержку Фонда развития моногородов

      10:33, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      10:33, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      197
      0
      #инвестиции\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      197
      0

      Речь идет о модернизации мясокомбината «Восточный».

      Сарапул. Удмуртия. Первый проект из Удмуртии получил поддержку федерального Фонда развития моногородов. Как написал на своей странице в Инстаграме и.о. первого зампреда правительства Александр Свинин, речь идет о модернизации мясокомбината «Восточный».

      «Только что в правительстве России защитили заявку города Сарапула в Фонд развития моногородов о софинансировании инвестиционного проекта модернизации мясокомбината Восточный», - написал Свинин.

      По его словам, 82 млн рублей составят инвестиции фонда в новые дороги и сети Сарапула.

      «Еще 160 млн вложит инвестор – ГК Комос», - уточнил Александр Свинин.

      В результате проекта к 2020 году будет создано 100 дополнительных рабочих мест.

      Как пояснили в пресс-службе главы и правительства региона, деньги планируется направить на реконструкцию водопровода по улице Азина; наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината; реконструкцию улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината.

      Напомним, что в 2017 году Сарапул вошёл в десятку лучших моногородов России и первый среди моногородов региона получил статус «Территория опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР), который даёт его резидентам право на получение целого ряда мер государственной поддержки.

      В свою очередь глава Сарапула Александр Ессен призвал инвесторов к сотрудничеству, отметим, что город имеет выгодное географическое положение, расположен на пересечении важнейших транспортных артерий: железнодорожных, автомобильных и водных. В 50 км от аэропорта.

      «Статус территории опережающего социально-экономического развития открывает новые возможности для инвестиций, предоставляет инвесторам налоговые преференции», - обратился к инвесторам Ессен.

      10:33, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      197
      0
      #инвестиции\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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