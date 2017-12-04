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      Жители Удмуртии смогут помочь малообеспеченным детям сделать Новый Год радостнее

      08:20, 04 декабря, 2017
      Анна Торхова
      08:20, 04 декабря, 2017
      Анна Торхова
      194
      0
      #семья\n#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#подарки
      Фото: pixabay.com
      194
      0

      Благотворительная акция «Новогодний подарок» продлится до 20 декабря.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подходит к концу благотворительная акция «Новогодний подарок». До 20 декабря жители могут принести кондитерские наборы, игрушки или развивающие пособия для детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба города.

      В администрации напоминают, что на подарках должна быть информация о товаре на русском языке. Срок годности сладкого сюрприза должен быть более 2 месяцев. Мягкие игрушки в наполнителе не должны содержать острых и твердых предметов. В целях безопасности подарки рекомендуют покупать в магазинах, супермаркетах или на официальных рынках.

      Новогодние сюрпризы можно принести по адресам:

      Администрация Индустриального района города Ижевска – улица Дзержинского, 5

      (телефон:  41-43-62, 41-43-59)

      Администрация Октябрьского района города Ижевска – улица  Песочная, 2/1

      (телефон:  41-43-87, 41-43-92)

      Администрация Первомайского района города Ижевска – улица  Пушкинская,150

      (телефон: 41-45-29, 41-45-28)

      Администрация Устиновского района города Ижевска – улица 40 лет Победы, 60а

      (телефон: 41-44-58, 41-44-56)

      Администрация Ленинского района города Ижевска – улица Азина,146

      (телефон: 41-44-42, 41-44-31)

      08:20, 04 декабря, 2017
      Анна Торхова
      194
      0
      #семья\n#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#подарки

       

       

       

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