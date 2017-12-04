Жители Удмуртии смогут помочь малообеспеченным детям сделать Новый Год радостнее

Благотворительная акция «Новогодний подарок» продлится до 20 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подходит к концу благотворительная акция «Новогодний подарок». До 20 декабря жители могут принести кондитерские наборы, игрушки или развивающие пособия для детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба города.

В администрации напоминают, что на подарках должна быть информация о товаре на русском языке. Срок годности сладкого сюрприза должен быть более 2 месяцев. Мягкие игрушки в наполнителе не должны содержать острых и твердых предметов. В целях безопасности подарки рекомендуют покупать в магазинах, супермаркетах или на официальных рынках.

Новогодние сюрпризы можно принести по адресам:

Администрация Индустриального района города Ижевска – улица Дзержинского, 5

(телефон: 41-43-62, 41-43-59)

Администрация Октябрьского района города Ижевска – улица Песочная, 2/1

(телефон: 41-43-87, 41-43-92)

Администрация Первомайского района города Ижевска – улица Пушкинская,150

(телефон: 41-45-29, 41-45-28)

Администрация Устиновского района города Ижевска – улица 40 лет Победы, 60а

(телефон: 41-44-58, 41-44-56)

Администрация Ленинского района города Ижевска – улица Азина,146

(телефон: 41-44-42, 41-44-31)