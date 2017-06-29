  • $ 59.54 ↑
  • € 67.69 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      8-летняя ижевчанка стала победительницей мирового конкурса красоты

      13:18, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      13:18, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      534
      0
      #дети\n#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#конкурсы\n#конкурс красоты
      Фото: imgrum.org
      534
      0

      Финал World Beauty Contest «Miss Top Fire» прошел в Москве.

      Москва. Восьмилетняя ижевчанка стала победительницей мирового конкурса красоты и таланта World Beauty Contest «Miss Top Fire». Финал прошел 25 июня в Москве, сообщается на официальной странице конкурса в imgrum.

      «Жанна Цимбалюк наша Mini Miss Top Fire 2017! Хочу выразить огромную благодарность партнёрам конкурса, участницам, и нашим друзьям!!! Спасибо, что Вы с нами!) Мне не хватит места отметить здесь Всех! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и тёплые отношения! Огонь новых Побед обязан стать Вечным! #misstopfire2017», - говорится в сообщении.

      Жанна Цимбалюк наша Mini Miss Top Fire 2017

       

      13:18, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      534
      0
      #дети\n#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#конкурсы\n#конкурс красоты

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      11335

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      10538
      08:00, 26 июня, 2017

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      8611
      09:53, 22 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      7707
      08:00, 27 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7517
      14:06, 25 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6462

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2578
      09:45, 26 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      1086
      09:24, 22 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      948
      13:31, 24 июня, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      922
      10:43

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      15:54, 24 июня, 2017
      897

      Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

      704
      19:09, 23 июня, 2017

      Британские ученые решили бороться с комарами при помощи грязных носков

      523
      16:54, 22 июня, 2017

      Мастино наполетано по кличке Марта признана самой уродливой собакой в мире

      514
      18:20, 24 июня, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

      491
      18:57, 26 июня, 2017

      Мультимедиа

      Впечатления жительницы барака от визита Путина

      Кофемолка – выпуск 37: Таня Равилова в гостях у Энвиля Касимова

      Впечатления жительницы барака от визита Путина