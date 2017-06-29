8-летняя ижевчанка стала победительницей мирового конкурса красоты

Финал World Beauty Contest «Miss Top Fire» прошел в Москве.

Москва. Восьмилетняя ижевчанка стала победительницей мирового конкурса красоты и таланта World Beauty Contest «Miss Top Fire». Финал прошел 25 июня в Москве, сообщается на официальной странице конкурса в imgrum.

«Жанна Цимбалюк наша Mini Miss Top Fire 2017! Хочу выразить огромную благодарность партнёрам конкурса, участницам, и нашим друзьям!!! Спасибо, что Вы с нами!) Мне не хватит места отметить здесь Всех! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и тёплые отношения! Огонь новых Побед обязан стать Вечным! #misstopfire2017», - говорится в сообщении.