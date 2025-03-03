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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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У глав муниципалитетов в Удмуртии появится заместитель по вопросам поддержки бойцов СВО

10:00, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
У глав муниципалитетов в Удмуртии появится заместитель по вопросам поддержки бойцов СВО
10:00, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
264
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#Удмуртия\n#муниципалитеты\n#СВО
Источник фото: ИА "Сусанин"
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О введении новой должности сообщил глава республики.

Ижевск. Удмуртия. У глав городов и районов Удмуртии появится ещё по одному заместителю, который будет выступать координатором проекта «СВОй резерв18» (18+). Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания 3 марта после доклада первого вице-премьера УР Татьяны Чураковой. Она озвучила текущее состояние работы по проекту.

«Мы приняли решение, что вводим дополнительную должность — замглавы района, замглавы города, который занимается только этим вопросом. Как раз тем, кто прошёл обучение по проекту «СВОй резерв18», будем предлагать трудоустройство в системе муниципальной государственной службы», — отметил Бречалов.

Напомним, ветераны и участники СВО из Удмуртии могут зарегистрироваться на обучающую программу до 17 марта. 

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10:00, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
264
0
#Удмуртия\n#муниципалитеты\n#СВО