Ветераны и участники СВО из Удмуртии могут зарегистрироваться на обучающую программу «СВОй резерв18»

Ижевск. Удмуртия. Ветераны и бойцы СВО могут стать участниками обучающей программы «СВОй резерв18» (18+). Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Программа будет направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников СВО для трудоустройства. Регистрация продлится до 17 марта. Для начала потенциальному участнику обучения предстоит заполнить анкету и подготовить короткое эссе о себе. Далее будет проведено тестирование, которое начнется с 18 марта. По его итогам определятся победители отбора.

Программа разработана совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы. Учеба будет проходить по нескольким направлениям: госуправление; муниципальное управление; экономика и финансы; современные технологии управления.

В образовательный процесс войдут очные и дистанционные модули, а также стажировки. За каждым учеником закрепят наставника. После обучения участников включат в кадровый резерв для трудоустройства на должности в государственные органы власти и местного самоуправления, а также в региональные организации.