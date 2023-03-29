Глава Удмуртии удовлетворен работой исполняющего обязанности главы Можги

Можга. Удмуртия. Исполняющий обязанности главы Можги Эрик Уразов доложил главе Удмуртии о ситуации в городе. Встреча прошла в режиме ВКС, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Начинаю с вас, несмотря на то, что вы пока только временно исполняете обязанности главы Можги, потому что очень уж много проблемных вопросов в городе у нас вскрылось с начала этого года», — сказал Александр Бречалов.

Одной из тем встречи стали устаревшие коммунальные сети. По федеральной программе модернизации коммунальных сетей в 2023 и 2024 годах в городе заменят более 5 км коммуникаций. Напомним, в январе в Можге произошел коммунальный коллапс.

Не до конца решенным остается вопрос после ухода ИПОПАТ из города. Сегодня по 8 маршрутам пассажиров обслуживают 16 автобусов. Эрику Уразову поручено разработать варианты, чтобы выйти на регулируемый тариф с проездными для разных категорий граждан.

На особом контроле остается квартал «Сердце Можги», где ранее «поплыла» брусчатка. Подрядчик устраняет недостатки в рамках гарантии. В мае в новом общественном пространстве уже должен появиться фонтан.

«За два месяца работой вашей я удовлетворен. Вижу постоянный контроль за ключевыми вопросами, проблемами. Но все только начинается. Уверен, что все получится. Будем в таком же формате периодически сверять часы. Вам успехов», — сказал Александр Бречалов. Глава Удмуртии поручил представить планы по развитию экономического и инвестиционного потенциала города.

Напомним, Эрик Уразов претендует на пост главы Можги. Вторым кандидатом является директор МУП «Водоканал» Воткинска Олег Бердышев. Победитель определится 30 марта.