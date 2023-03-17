Поплывшую в «Сердце Можги» брусчатку по гарантии приведут в норму

Можга. Удмуртия. В Можге приведут в порядок брусчатку на территории общественного пространства «Сердце Можги». Об этом рассказал исполняющий обязанности главы города Эрик Уразов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С таянием снега в «Сердце Можги» стали видны образовавшиеся дефекты. К примеру, на территории квартала «поплыла» брусчатка по улице Можгинской вблизи торгового дома «Город».

Строительство объекта шло в 2022 году, он является гарантийным. Подрядчик заявил, что исправит выявленные недочеты за свой счет. Работы начнутся, как только позволит погода.

Напомним, что благоустройство пространства «Сердце Можги» стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В прошедшем году там уложили 6,7 тыс. кв. м брусчатки, смонтировали чашу фонтана, установили 149 светильников и детскую площадку. На территории высадили 34 ивы и 4 липы, озеленение продолжится и в 2023 году.