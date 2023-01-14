Ряд домов Можги из-за аварии на сетях теплоснабжения сутки остаются без тепла

Можга. Удмуртия. В Можге продолжают устранять последствия аварии на объектах теплоснабжения. О ситуации в городе в своих соцсетях информирует глава Можги Михаил Трофимов.

Напомним, на котельной №12 произошла авария, также были обнаружены два участка утечки в Вешняковском микрорайоне, на улице Родниковой. 13 января завершились работы на улице Гагарина, 6.

В ходе работ была заменена ветхая труба вблизи дома №5 Вешняковского микрорайона — вскрыть теплотрассу удалось без повреждения дорожного полотна, раскопки провели вдоль проезда.

14 января систему отопления постепенно начали заполнять. «Это делается для того, чтобы достичь нормативного уровня давления в ней. Если не соблюсти этого — на теплосетях может возникнуть гидроудар, что приведет к очередной аварии. Как только завершим этот процесс, приступим к растопке котельной №12 и постепенной подаче теплоносителя в обесточенные микрорайоны», — написал Михаил Трофимов.