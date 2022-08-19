Данные кандидата на пост главы Удмуртии Вадима Белоусова появились в базе розыска МВД

Москва. МВД объявило в розыск депутата Госдумы от Удмуртии, Кировской и Тамбовской областей Вадима Белоусова. Об этом пишет «Интерфакс».

Данные кандидата на пост главы Удмуртии появились в базе розыска.

Напомним, в начале августа Белоусова приговорили к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей за получение взятки в размере около 3,25 млрд рублей. Свою вину депутат не признал, на оглашение приговора не явился.

По данным следствия, в 2010–2014 годах Вадим Белоусов с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили деньги от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства.

Напомним, Белоусов зарегистрирован от партии «Справедливая Россия — За правду» на выборы главы Удмуртской Республики, которые пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года. Его кандидатуру могут снять с выборов, если приговор вступит в силу до дня голосования.

Ранее ЦИК Удмуртии также зарегистрировал секретаря УРО партии «Единая Россия», действующего главу республики Александра Бречалова, Тимура Ягафарова от ЛДПР, Георгия Лещева — «Зеленая альтернатива», Владимира Сегала — «Российская партия пенсионеров», Александра Сырова от КПРФ. Напомним, в мае 2022 года стало известно об уголовном деле в отношении Сырова. Ему предъявили обвинение за уклонение от уплаты налогов.