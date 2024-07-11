Жителя Дебёс заподозрили в краже металлических труб и инструментов со стройки частного дома

Завьялово. Удмуртия. Жителя села Дебёсы заподозрили в периодических кражах стройматериалов и инструментов со строящегося частного дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

47-летний мужчина работал на строительстве дома у жителя села Завьялово. Долгое время он похищал с объекта используемые для прокладки коммуникаций металлические трубы, автомобильные колеса, а также унёс перфоратор и бензиновый триммер. Все эти вещи злоумышленник сдал в пункты металлоприема. Таким образом, он нанёс ущерб на сумму 243 тыс. рублей.

Подозреваемого удалось задержать. По данному факту возбуждено уголовное дело.