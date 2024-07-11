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Жителя Дебёс заподозрили в краже металлических труб и инструментов со стройки частного дома

14:00, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителя Дебёс заподозрили в краже металлических труб и инструментов со стройки частного дома
14:00, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#строительство\n#кражи\n#МВД
Фото: unsplash.com (Greyson Joralemon)
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Сумма причинённого ущерба превысила 240 тыс. рублей.

Завьялово. Удмуртия. Жителя села Дебёсы заподозрили в периодических кражах стройматериалов и инструментов со строящегося частного дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

47-летний мужчина работал на строительстве дома у жителя села Завьялово. Долгое время он похищал с объекта используемые для прокладки коммуникаций металлические трубы, автомобильные колеса, а также унёс перфоратор и бензиновый триммер. Все эти вещи злоумышленник сдал в пункты металлоприема. Таким образом, он нанёс ущерб на сумму 243 тыс. рублей.

Подозреваемого удалось задержать. По данному факту возбуждено уголовное дело.

14:00, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#строительство\n#кражи\n#МВД