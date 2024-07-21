Производственная драма: в Якутске произошла массовая драка среди строителей-иностранцев

Якутск. Республика Саха (Якутия). Взаимная кулачная расправа стала поводом для задержания 40 иностранцев в Якутии. После инцидента на одном из строящихся объектов в Якутске на беседу с представителями правоохранительных органов доставили участников массовой драки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МВД по Республике Саха.

По данным ведомства, около 19 часов в управление полиции Якутска поступила информация, что на одной из строек на улице Свердлова случилась драка. Участниками кулачных разборок стали иностранные рабочие, трудящиеся на данном объекте.

Полиция установила всех участников инцидента. Для разбирательства стражи правопорядка доставили в отдел МВД 40 заграничных подданных. По предварительным данным, причиной конфликта с применением физической силы между рабочими стало непонимание, когда и с какой очередностью они могут использовать строительный кран.

Телесные повреждения в потасовке получили двое мужчин, им оказана медицинская помощь. Возбуждено одно уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести. Также трое задержанных обвиняются в административном правонарушении, квалифицируемом как мелкое хулиганство.